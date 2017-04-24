Başkan Yaman Mevlid-i Şerife Katıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy beldesine bağlı Günören köyünde hayatını kaybeden Necati Çak'ın Mevlid-i Şerifine katıldı.



Katıldığı mevlit töreninde üzüntülerini dile getiren Başkan Yaman, "Necati Çak ağabeyimizin Mevlid-i şerifini gerçekleştirdik. Rabbim yapılan tüm duaları kabul etsin. Mevlide gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK