Başkan Yaman'dan İçmeler Tesislerinde İnceleme

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve beraberindekiler, Osmaneli İçmeler Tesislerinde incelemelerde bulundu.



Başkan Yaman ve Hizmet İş Sendikası Kütahya Bölge Sorumlusu Ahmet Özen, Kredi Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Bem-Bir-Sen Bilecik İl Temsilcisi Güray Karamankaya tesiste incelemeler gerçekleştirdikten sonra çay içerek sohbet etti. Başkan Yaman incelemelerin ardından, "Hizmet İş Sendikası Kütahya Bölge Sorumlumuz Ahmet Özen, Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürümüz İsmail Şen ve Bem-Bir-Sen Bilecik İl Temsilcimiz Güray Karamankaya ile birlikte Osmaneli İçmeler Tesislerinde incelemelerde bulunduk. Bu güzel tesisi Osmaneli'mize, bölgemize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Münür Şahin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK