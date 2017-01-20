Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Başkan Yaman ziyaretlerinde hasta ve yaşlıların dertlerini, sıkıntılarını dinlerken sağlıklar diledi. Yaşlı ve hastaların ziyaretten duydukları mutlulukları yüzlerinden okunurken hayır dualarını Başkan Yaman'a iletti. Yaman ziyaretin ardından, "Beldemizde tedavi olan hastalarımızı ve yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Zülfü Çoban kardeşimizi, Ahmet Çevik amcamızı, Yaşar Kızmaz amcamızı, Ahmet Aydın amcamızı ve Zehra Yalçın teyzemizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Rabbim hepsine sağlıklı bir ömür nasip etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Başkan Yaman'dan Hasta ve Yaşlılara Ziyaret
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads