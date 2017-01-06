Başkan Yaman'a Ziyaretler

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Etiğim Müdürü Mahmut Ekinci ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Osmaneli İlçesi ve Bayırköy Beldesi hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Başkan Yaman, "Osmaneli ilçemizin çalışkan Belediye Başkanı Münür Şahin ağabeyimiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Mahmut Ekinci bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK