Başkan Yaman'a Ziyaret

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnun kaldığını ifade eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak bey bugün bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendilerine bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK