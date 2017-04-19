Başkan Yaman'a Ziyaret

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Yapılan bu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Geyve ilçemizin çalışkan Belediye Başkanı Murat Kaya kardeşim bugün bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendilerine bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK