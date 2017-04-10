Başkan Yalçın, Referandum Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Belediye Meclis üyeleri ilçedeki esnafı ziyaret ederek, referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yalçın, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak, ilçeyi anlatan tabloyu da hediye etti. İlçede yer alan bütün esnafların ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yalçın, "Esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. İlçemizin tarihini anlatan tabloyu hediye edip referandum u konuşuyoruz 16 Nisan'da evet de buluşmak için söz alıyoruz. Daima millet, kararımız evet. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK