Başkan Yalçın, Referandum Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki kahvehaneleri gezerek referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmalarına aralıksız devam ederken, ilçede bulunan kahvehanelerdeki vatandaşlarına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında istişarelerde bulundu. Yalçın, kahvehane sahiplerine ilçeyi anlatan tabloyu hediye ederken, kendilerine göstermiş oldukları ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK