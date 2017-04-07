Başkan Yalçın, Referandum Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki tüm köyleri ziyaret ederek referandum çalışmalarını sürdürüyor.



16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Başkan Yalçın, ilçeye bağlı olan Güde ve Küçükelmalı köylerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Referandum çalışmalarımız kapsamında köy ziyaretlerimiz devam ediyor. Köy vatandaşları ile 16 Nisan da Evet'in önemini ve nedenlerini istişare ederek yapılacak referandum da Evet oyu için köylülerimizden söz aldık. Daima Millet, Daima Hizmet, Kararımız Evet" dedi. - BİLECİK