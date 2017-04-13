Başkan Yalçın Referandum Çalışmaları Kapsamında İlçedeki Kadınlarla Bir Araya Geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, referandum çalışmaları kapsamında ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kültür Merkezinde ilçe yaşayan kadınlarla bir araya gelerek, referandum hakkında bilgi verdi. Pazaryerinin gurur kaynağı olan kadınlarla bir araya geldiklerinin belirten Başkan Yalçın, "Kadınlarımıza referandum ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirip istişarelerde bulunduk. Katılımlarından dolayı başımızın tacı kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.



Başkan Yalçın, ardından Belediye Meclis üyeleriyle Pazaryeri Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti. Burada çalışanlarına üzerinde Pazaryeri'nin tarihi anlatan tablo hediye eden Başkan Yalçın, referandum hakkında Tarım Kredi Kooperatifini çalışanlarıyla istişarede bulunduklarını bildirdi.



Başkan Yalçın son olarak Pazaryeri PTT Müdürlüğüne ziyaret etti. İlçede yeni yapılan hizmet binaları için hayırlı uğurlu olması dileklerini ileten Başkan Yalçın, bura da çalışanlarına üzerinde Pazaryeri'nin tarihi anlatan tablo hediye etti. - BİLECİK