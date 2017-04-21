Başkan Yalçın Öğrencilerin Düzenlediği Sergiye Katıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Peygamber Efendimizin Hayatı" adlı sergiye katıldı.



Sergide konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları sergiyi çok beğendiklerini ifade ederek, "Bu yapılan sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin hayatını yad ettik" dedi. - BİLECİK