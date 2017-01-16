Başkan Yalçın Muhtarlarla Toplandı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın muhtarlar ile bir araya geldi.



Başkan Yalçın, makamında ağırladığı muhtarlarının sorunlarını ve isteklerini dinledi. 2017 yılında gerçekleştirilecek projeleri de muhtarlara anlatan Yalçın, muhtarların belediye ile vatandaşlar arasında bir köprü olduğunu belirtti. Başkan Muzaffer Yalçın, toplantının ardından yaptığı açıklamasında, "Muhtarlarımız bizler için çok değerli ve kıymetli. Hemşehrilerimiz arasında bizlerle köprü görevi görüyor muhtarlarımız. 2017 yılında yapacağımız işleri konuştuk. 2016 yılını değerlendirdik muhtarlarımızla. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi. - BİLECİK