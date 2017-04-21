Başkan Yalçın'ın Geyve'den Konukları

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya ve Geyve Belediye Meclis üyesi Nihat Baltaoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler.



Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri ilçemiz hakkında Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyemizle istişarelerde bulunduk. Yeni dostlar ve yeni bir kardeş belediye kazandığımız için müteşekkiriz. Ziyaretlerinde bizlere de yer verdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya ve Geyve Belediye Meclis üyesi Nihat Baltaoğlu'na Pazaryeri'nin tarihini anlatan tabloyu hediye ederek, ilçenin de simgesi olan boza ve helva takdim etti. - BİLECİK