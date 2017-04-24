Başkan Yalçın, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıyarak, ömür boyu mutluluklar diledi.



Pazaryeri'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen Dağlı ve Şahinoğlu ailesinin gençlerini nikahlarını kıyan Başkan Yalçın çok özel bir gece yaşadıklarını belirterek, "Dağlı ve Şahinoğlu ailelerinin gençlerinin nikahlarını gerçekleştirdik. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. - BİLECİK