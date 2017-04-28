Başkan Yalçın'dan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine Davet

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bütün hemşehrilerini 14 Mayıs günü İstanbul'da düzenlenecek Osmangazi'yi Anma Şenliklerine davet etti.



İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Tepe ve Yönetim Kurulu üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler. 14 Mayıs günü İstanbul'da düzenlenecek Osmangazi'yi Anma Şenliklerine hakkında karşılıklı fikir bulunan ikiliden Başkan Yalçın, "Bu yıl 29'uncu düzenlenecek olan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Tepe bizleri şenliğe davet ettiler. Davetlerini kırmayıp bizler de katılacağız. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm Pazaryerili hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - BİLECİK