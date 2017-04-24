Başkan Yalçın'a Ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi Organize Sanayi Müdürü Muammer Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri Organize Sanayi Müdürü Muammer Bey ile istişarelerde bulunduk, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için önce istihdamın gerekli olduğunu, Pazarcıklı hemşehrilerimle birlikte ilçenin sanayisinin canlanmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden istihdamın artması, Pazarcık'ın sanayileşmesi için ne gerekiyorsa Pazaryeri Belediyesi yapmaya hazırdır" dedi. - BİLECİK