Başkan Yalçın'a Din Adamlarından Ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a din adamları tarafından ziyaret gerçekleştirildi.



Başkan Yalçın'ı makamında İlçe Müftü Vekili Mehmet Çatallar, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Gür, Diyanet-Sen Bilecik Temsilcisi Hüseyin Karadağ, Diyanet-Sen Pazaryeri Temsilcisi Halil İbrahim Cerit ziyaret etti. Diyanet-Sen'in Bilecik ve Pazaryeri'ndeki faaliyetlerinin değerlendirildiği ziyarette Başkan Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Gün'e Pazaryeri ilçesini anlatan bir tablo hediye etti. Yalçın, konuklarına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK