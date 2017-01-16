Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a din adamları tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Başkan Yalçın'ı makamında İlçe Müftü Vekili Mehmet Çatallar, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Gür, Diyanet-Sen Bilecik Temsilcisi Hüseyin Karadağ, Diyanet-Sen Pazaryeri Temsilcisi Halil İbrahim Cerit ziyaret etti. Diyanet-Sen'in Bilecik ve Pazaryeri'ndeki faaliyetlerinin değerlendirildiği ziyarette Başkan Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Gün'e Pazaryeri ilçesini anlatan bir tablo hediye etti. Yalçın, konuklarına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK
Başkan Yalçın'a Din Adamlarından Ziyaret
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a din adamları tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a din adamları tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
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