Başkan Yalçın'a Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Eldemir ve Kuru'dan Ziyaret

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Hayrettin Eldemir ve Nazmi Kuru, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette ilçeler hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken, Başkan Yalçın,, "Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayrettin Eldemir ve Nazmi Kuru belediyemizi ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hemşehrilerimizin Bozüyük halkına hizmet noktasında önemli görevlerde bulunmaları bize gurur vermekte. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK