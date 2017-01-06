Başkan Yağcı'ya Ziyaretler

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya ziyaretler devam ediyor.



Başkan Yağcı'yı makamında ilk olarak Düzce Eski İl Genel Meclis Başkanı Şinasi Akbulut ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik hakkında istişareler gerçekleştirilirken ardından AK Parti Bilecik Merkez İlçe Sosyal Politikalar, Halkla İlişkiler ve İnsan Hakları Başkanlığı üyeleri Başkan Yağcı'yı ziyaret etti. Engin Beyce, Canan Çelik ve Nurhan Malkoç gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Başkan Yağcı'ya bilgi verirken, son olarak Başkan Yağcı'yı Grand Çalı Hotel işletmecileri Mejmet Karaçalı ve Fikret Karaçalı ziyaret etti. Başkan Yağcı ziyaretlerin ardından misafirlerine teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti. - BİLECİK