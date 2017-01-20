Başkan Yağcı'ya Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den Ziyaret

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Muhtarlar Derneği üyelerinin oluşturduğu heyet, Bilecik'te çeşitli ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaretleri kapsamında önce Şeyh Edebali Türbesini giden Tütüncü ve beraberindeki heyet, daha sonda Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridine olan hayranlığını ifade eden Tütüncü ve beraberindeki heyete, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz eşlik ederek, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.



Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya ziyaret



Kepez Belediye Başkanı ve beraberindeki muhtarların olduğu heyet, Bilecik ziyareti kapsamında daha sonra Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Meslektaşı Tütüncü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Tütüncü'ye bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuklarını Kuruluş ve Kurtuluş'un Şehri Bilecik'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Kepez Belediyesi'nin çok başarılı ve değerli kardeşim Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet, tarih ve kültür şehri Bilecik'imizi ziyaret ettiler. Taşı Mermer, Toprağı Seramik, Yaprağı İpek, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri olan Bilecik, ülkemizin dört bir köşesinden misafirlerini ağırlıyor. Meslektaşım Hakan Tütüncü de belediyecilik anlamında şehrine gerçekten güzel hizmetler kazandıran bir isim" ifadelerini kullandı.



"Bilecik şu an her anlamda layık olduğu değeri buldu"



Ziyaretinde, Bilecik'in şu anki durumu hakkında da tespitlerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve kurtuluş şehri olan Bilecik'i ziyaret ettik ve gerçekten çok beğendik. Bilecik, bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın Bilecik'te gerçekten çok güzel hizmetler yaptığını görüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz. Ben askerlik vazifemi Bilecik'te yaptığım zamanlar, Bilecik'in layık olduğu hizmeti almadığını görmüştüm. Ancak şimdi Bilecik'in durumunu; Selim Yağcı öncesi ve sonrası diye ifade edebilirim. Selim ağabey gerçekten yaptıkları ve deneyimleri ile bizlere de rehberlik eden bir kişi. Ben bu anlamda bizleri konuksever bir şekilde ağırladıkları ve Bilecik'e güzel hizmetler kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret sonunda meslektaşı Tütüncü'ye, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabak hediye etti. - BİLECİK