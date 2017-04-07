Başkan Yağcı ve Yıldırım Sabah Namazı Sonrası Cami Cemaati ile Kahvaltıda Buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, sabah namazı sonrası cami cemaati ile kahvaltıda buluştu.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, bu sabah sabah namazını Bahçelievler Mahallesinde bulunan Balahatun Camiinde ede ettiler. Namaz sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle kahvaltıda buluşan başkanlar vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvaltıda mahalle sakinlerine seslenen Başkan Yağcı, "Günün en karanlık anında aydınlığın müjdeleyicisi sabah namazımızı Bahçelievler Mahallesinde bulunan Balahatun Camiinde hemşehrilerimiz ile cumanın fazileti bereketi ile eda ettik. Ardından Bahçelievler mahalle sakinlerimiz ile birlikte aile çay bahçemizde kahvaltıda buluştuk. Bahçelievler mahallemize yapacağımız projelerimizi anlatarak, hemşehrilerimiz ile hasbıhal ettik. Milletimizin istiklali, istikbali ve istikrarı için hep birlikte birlik olmamız gerektiğini vurgusunu yaptık. Allah C.C. tüm İslam alemine rahmetini ve bereketini eksik etmesin" dedi. - BİLECİK