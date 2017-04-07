Başkan Yağcı ve Milletvekili Bilgin Referandum Çalışmalarını Değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'le bir araya gelerek referandum çalışmalarını değerlendirdi.



AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, aynı zamanda AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in Bilecik temasları sırasında AK Parti Bilecik İl Başkanlığında bir araya Başkan Yağcı, bir süre sohbet etti. 16 Nisan günü yapılan referandum la alakalı Bilecik'te yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan ikiliye AK Parti Bilecik Merkezi İlçe Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti. - BİLECİK