Başkan Yağcı ve Eşi Fatma Yağcı Bidos ile Doğa Yürüyüşü Yaptı

Bilecik Belediye Başkanı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.



Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Selim Yağcı, eşi Fatma Yağcı ve BİDOS temsilcileri ile Erikli Yaylası, Atatürk Köşkü ve Kozpınar'dan oluşan yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüler. Yapılan yürüyüşte açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, dağlarında kekik kokan, yemyeşil doğası ile tüm renkleri içinde barındıran, Marmara'nın bakir kalmış ormanlarıyla cennet vadisi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Doğa Sporları Topluluğu'nun Değerli Temsilcileri ile doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yağcı, "Yürüyüşümüz kapsamında; Erikli yaylası, Atatürk köşkü ve Kozpınar'dan oluşan yaklaşık 20 km'lik bir etap tamamlandı. Dört mevsimi aynı anda yaşadığımız Bahara Hoş geldin Yürüyüşünü düzenleyen, Feridun Aynur ve Funda Tellici başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hep Birlikte Daha İyiye Daha Güzele" dedi.



Konuşmanın ardından Selim Yağcı ve beraberindekiler, güzel anların yaşandığı doğa yürüyüşünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK