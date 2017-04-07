Başkan Yağcı'nın Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Türk Polis Teşkilatının 172. Yılı ve Polis Haftası dolayısıyla bir masaj yayınladı.



Başkan Yağcı, mesajında, Polis Teşkilatının toplumsal hayattaki işlevlerinin önemli olduğunu ve demokratik otoritenin meşru gücünü temsil eden polis teşkilatının bütün üyelerini tebrik ettiğini belirterek,"Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan alan, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Devletimiz, çağdaş bir toplumda bulunması gereken bütün temel kurum ve kuralları başarıyla hayata geçirmiş, insanı esas alan yönetim anlayışına ulaşabilmiştir. Ülke yönetiminde temel ilke tartışmasız hukukun üstünlüğüdür ve vatandaşlarımızın hak ve hürriyetleri kanunlar tarafından belirlenmiştir" diye belirtti.



"Emniyet Teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir"



Yağcı mesajının devamında, kamu düzenini amaçlayan kanunların uygulanmasında Emniyet teşkilatına önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunun demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek polisimizin en önemli görevidir. Diğer yandan demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, Bilecik'te başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm emniyet mensuplarına, ilimiz bünyesinde eğitim veren Polis Okulu yetkililerine ve eğitim alan öğrencilerimize, görevleri başındaki tüm polislerimize selamlarımı iletiyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" şeklinde ifade etti. - BİLECİK