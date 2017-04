Başkan Yağcı'nın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Başkan Yağc,ı mesajında, Bilecik'in eğitiminde önemli bir değeri ve lokomotifi olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü tebrik ettiğini belirterek, "10 yıl önce, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği çatısı altında atmış olduğumuz adım çok şükürler olsun, bugün on binlerce öğrenci, binlerce akademisyen ve çalışanı ile büyük bir eğitim kurumu oldu. Öncelikle, şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere, sanayi, ekonomi ve sosyal yaşama büyük katkı sağlayan üniversitemizin, gerek fiziki inşasında gerek, eğitim alanındaki donanımında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak, eğitime, çocuklarımıza ve gençlerimize yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmalar, eğitime ne kadar önem verdiğimizin önemli bir göstergesidir" dedi.



"Bizler eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğu bilincindeyiz"



Yağcı, mesajının devamında, Bilecik Belediyesinin her yıl minik yavrulara okula adım attığı ilk günden üniversite sıralarına kadar olan bütün aşamalarda eğitime, çocuklara ve gençlere yönelik yeni projeler ve yeni katkıların sunulduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi ailesi olarak, bizler eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğu bilincindeyiz ve üniversitelerdeki kaliteli ve sağlam eğitimin, anaokulu ve ilkokulda başlayacağına inanıyoruz. İşte bu anlamda Bilecik Belediyesi olarak, bizler üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar gerek üniversite yerleşkesinde yapmış olduğumuz çalışmalar gerek, üniversitemiz ile yaptığımız protokol ve ortak çalışmalar ile üniversitemiz ve gençliğimizin yanında yer alıyoruz. Hep birlikte el ele yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile çok şükür bugün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 20 bine yakın öğrencisi, binlerce akademisyenden oluşan kadrosu ve çalışanı ile hızla büyüyen ve gelişen üniversiteler arasındaki yerini almıştır. Bugün, Şeyh Edebali Üniversitesi, 10 yakın fakültesi, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10'a yakın yüksek okulu ve bölüm başkanlığı ile ilçelerdeki kurumlarıyla birlikte Üniversite Şehri Bilecik olma yolundaki hedefimize büyük katkılar sunuyor" dedi.



Başkan Yağcı mesajının sonunda, Bilecik Belediyesinin 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan eğitim hayatına başlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bugün ulusal ve uluslararası sempozyum, zirve ve buluşmalara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi bugün; eğitim, kültür, sağlık, tarih, sanayi ve sosyal yaşam ile ilgili birçok alanda birlikte çalışmalar yapmakta, birlikte projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bilecik Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin en iyi ve en güzel ortamlarda öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için üzerine düşen çalışmaları yerine getirmekte ve getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 hedeflerine yürüdüğümüz Yeni Türkiye Yolculuğunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin; Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş Şehri Bilecik'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımı ifade ediyor, üniversite camiasının bütün yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum, Şeyh Edebali Üniversitesinin nice 10 yıllar eğitim ve öğrenime katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK