Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav'ın ölümüyle alakalı başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Yağcı, "Türk futbolunun efsane başkanlarından Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Başkan Yağcı'nın Başsağlığı Mesajı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav’ın ölümüyle alakalı başsağlığı mesajı yayımladı.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav'ın ölümüyle alakalı başsağlığı mesajı yayımladı.
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