Başkan Yağcı'nın Başsağlığı Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav’ın ölümüyle alakalı başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Yağcı'nın Başsağlığı Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav'ın ölümüyle alakalı başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Yağcı, "Türk futbolunun efsane başkanlarından Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Çavçav'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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