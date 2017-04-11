Başkan Yağcı, Esnafı Gezerek 'Hayırlı İşler' Diledi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kent merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' diledi.



Başkan Yağcı, 16 Nisan günü yapılacak referandum çalışmaları arasında kent merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' diledi. Kenttin ekonomi ve ticaretteki lokomotifi esnafı ve vatandaşlarla ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlatan Başkan Yağcı, "Kendileriyle hasbihal ettik. Bilecik Belediyesi olarak talep ve düşüncelerini alma imkanı bulduk. İşlerinde ve kazançlarında bereket bulmaları dileğimizi ilettik" dedi. - BİLECİK