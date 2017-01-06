Başkan Yağcı'dan Esnaf Ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Başkan Yağcı, Bilecik esnaflarından Zekeriya Çakır'ın yeni iş yerine ziyarette bulundu. Ziyarette Bilecik'in ekonomisi ve esnaflığı hakkında istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Yağcı, üzerinde Osmanlı armasının bulunduğu tablo hediye ederek, "Bilecik esnaflarından Zekeriya Çakır beyin yeni iş yerinde kendilerini ziyaret ettik. Bilecik'te yaptığı girişimcilik faaliyeti sebebiyle tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Cenab-ı Hak kazancını bereketli kılsın. İlgisinden ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK