Başkan Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4'üncü Kariyer Günleri Programına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 4'üncü Kariyer Günleri programına katıldı.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesinin yer aldığı birçok kurumun işbirliğinde düzenlenen Şeyh Edebali Üniversitesi 4'üncü Kariyer Günleri programına katıldığını belirterek, "Genç kardeşlerimizle bir araya gelerek bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi paylaştık. Üniversite eğitimine başlamadan önce önemli şeyleri başararak, sınavlardan ve sıkıntıları aşarak gelen genç öğrenci kardeşlerimize en iyi başarabilecekleri, en zevkle çalışabilecekleri işlerle karşılaşmalarını temenni ediyorum. Programın ardından kurum müdürlüklerinin ve öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan stantları gezdik. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi. - BİLECİK