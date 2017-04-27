Başkan Yağcı, Bilecik Osmanlı El Sanatları Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde Bilecik Bezi Dokuma Kursu kursiyerlerini ziyaret etti.



Ziyarette açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, el emeği göz nuru çalışmaları incelediğini belirterek, "Kursiyerlerimizin büyük çaba ve gayretleriyle yaptıkları birbirinden güzel ürünleri görmek bizleri son derece mutlu etti. Geleneksel el sanatlarımızdan olan el dokuma Bilecik Bezi'ni ulusal marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçmişimizden ilham aldığımız yaprağı ipek şehrimizde dokuma bezi ürünlerimizi tanıtmak ve ata yadigarı ürünleri tekrar gün yüzüne çıkararak canlandırmak istiyoruz. Kursiyerlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi. - BİLECİK