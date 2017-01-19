Başkan Xi Jinping Paris Anlaşması'na Bağlılık Açıkladı



Çin Başkanı, 18 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin 2015 "çok taraflı" Paris Anlaşması'na uyulması ve önemli devletlerin bu alandaki farklılıklarını denetim altında tutmaları gerekliliğini vurguladı.

Xi'nin bu açıklamaları, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasından bir gün sonra, Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Ofisi'ne yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Bir gün önce de, Davos'ta, içe kapanmacılık karşıtı ifadeler kullanmış olan Çin Başkanı, Cenevre'de de, küresel ısınma ve Paris Anlaşması konusunda, yine adını anmaksızın Trump'a gönderme yapmış oldu.