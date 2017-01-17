Başkan Vekili Yaşar, Temizlik Emekçilerini Unutmadı

Van'ın Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, belediye bünyesinde çalışan temizlik emekçisi personelle bir araya geldi.



Erciş Belediyesinde gerçekleşen buluşmada, ağır koşullarda hizmet veren temizlik personeline kışlık elbiseler hediye eden Yaşar, hizmet verme noktasında herkesin eşit olduğunu söyledi. Temizlik personelinin yaptığı iş ile belediyeyi temsil ettiğini belirten Yaşar; "Bizler için birim amirleri kadar değerlisiniz. Belediye sizlerin şahsında görünür bir hal alıyor. Sizlerden memnunuz. Belediyemize, ilçemize ve ülkemize katkı sunuyorsunuz" ifadelerinde bulundu.



Yapılan konuşmadan sonra Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve aralarında engelli personelin de olduğu 140 personele içinde pantolon, kazak, yelek, bot tipi çizme ve parkenin bulunduğu giysilerden oluşan yeni kışlık kıyafetleri verildi. - VAN