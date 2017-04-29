Başkan Vekili Uzan, Adem ile Gençlik Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.



Muş'un Bulanık ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan iş merkezinin birinci katı tamamen restore edilerek Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ne (ADEM), diğer katı ise Gençlik Merkezi yapılması için başlatılan çalışmaları İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel ile incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yetkililerden bilgi aldı. Bakım, onarım ve yerleşme süreci ile ilgili yetkililerden bilgi alan Uzan, bazı talimatlarda da bulundu. Çalışmalar ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Uzan, Yapım aşamasında sona gelinen ADEM'de Kur'an-ı Kerim, spor, resim, müzik, ahşap sanatları, tezhip, ebru, el sanatları, dikiş-nakış, ve daha birçok alanda kurs verilecek. Ayrıca bir tane de sinema salonu hizmete açılacak. Gençlik Merkezinde ise fitness center organizasyonu yapılacak. İlçemizde faaliyet gösterecek olan ADEM, kadınlar çeşitli branşlarda hem eğitim, hem de gelecekte iş kurmak için sertifika alacaklar. Aile Destek ve Eğitim Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin 2 hafta içerisinde açılacak. Amacımız devletimizin daima Bulanık gençlerin yanında olduğunu ve her zaman devlettin şefkatli ellerini gençlerimize uzatacağız" dedi. - MUŞ