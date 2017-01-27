Başkan Vekili Erat'tan Köy Ziyareti

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, köyde Cuma namazı kılıp halkın sorunlarını dinledi.



Erat, köy ziyaretlerine Esmer köyünde başladı. Cuma namazını köy camisinde kılan Erat, ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının sıkıntılarını dinleyen Erat, kendisine iletilen istek ve talepleri ise tek tek not aldı. Kaymakamlık olarak geniş çaplı bir araştırma ve çalışma neticesinde ihtiyaç olunan ve gerekli görülen ihtiyaçların imkanlar doğrultusunda yapılacağını ifade eden Erat, ardından köy halkını evlerinde ziyaret ederek çay içip sohbet etti. Erat, Esmer köyü halkının gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileterek ilçe merkezine döndü. - AĞRI