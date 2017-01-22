Başkan Vekili Erat Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, muhtarlarla bir araya geldi.



Tutak Belediye Oteli'nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Vekili Erat, belediye imkanlarının bundan sonra sadece Tutak halkı için kullanılacağını söyledi. Kaymakamlık ve belediye olarak hizmet konusunda gereken hassasiyeti ve özeni göstereceklerini dile getiren Erat, ardından muhtarlara vatandaşlara söz verdi. Muhtarların isteklerine tek tek cevap veren Erat, sorunların çözümü için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi. Erat, katılımlarından dolayı muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. - AĞRI