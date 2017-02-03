Başkan Vekili Epcim, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Hakkari Evi'nde 15 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Epcim, başta kent içi ulaşım sorunu olmak üzere fikir alışverişinde bulundu.



Epcim, muhtarlarla görev süresi boyunca birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.



Kentin tüm sorunlarıyla ilgileneceklerini belirten Epcim, "Kent içi ulaşımında araç sayısını arttırarak bu sorunu çözeceğiz. Muhtarlarımız mahallelerindeki eksikleri tek tek anlattılar. Bizler bunları kaydettik. Bu eksiklikler için ilgili birimlerimizce incelemeler başlatılıp yerinde tespitler yapılacak." dedi.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Maas Özdemir, Zabıta Müdürü Naif Yaşar ile Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da katıldı.