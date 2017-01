Başkan Vekili Çelikel Çalışmalara Başladı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Belediye Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, çalışmalara başladı.



İlçede etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen cadde ve sokaklar, Başkan Vekili Çelikel'in görevlendirilmesinin ardından iş makinelerinin yardımıyla temizlenmeye başlandı. Greyder ve kepçelerin yardımıyla toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarıldı.



İlçe esnafı ve vatandaşlar ise, yürütülen çalışmanın geç kalınmış bir hizmet olduğunu belirterek, bu çalışmaların ara yollar ve sokaklarda da yapılmasını istediler.



Yenişehir Mahalle Muhtarı İhsan Yay ise, hizmet konusunda büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Her taraf buz olmuş yürüyemez duruma gelmiştik. Bu sıkıntılarımız gideriliyor. Hizmetlerin devam edeceğinden şüphemiz yoktur. İlçemiz hizmete susamış bir durumda. İlçemize su, yol ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere her hizmetin yapılmasını bekliyoruz. Çarşı merkezinin ardından mahalle sokaklarının da bir an önce temizlenerek, vatandaşların rahata kavuşmasını istiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - VAN