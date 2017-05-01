Başkan Vekili Akhan'dan Pazar Esnafına Ziyaret

Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, yeni kurulan geçici pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.



Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akhan, pazar esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi. Pazar yerinde incelemelerde bulunan Akhan esnaflarla sohbet etti. İlçede pazarcı esnafı için tahsis edilen PTT'nin yan tarafındaki alanın tamamen yenilendiğini söyleyen Akhan, Park taşıyla kaplanan Pazar yerinde, İnegöl Belediyesi iş birliği ile esnafı yağmur ve güneşten korumak amacıyla büyük şemsiyelerin temin edildiğini belirtti. Akhan, "Pazar yerimizi tamamen parke taşı ile kaplayarak esnafımızı çamur ve tozdan kurtardık. Son olarak da büyük şemsiyeler temin ettik. Pazarcı esnafımızın talepleri doğrultusunda düzenlemelerimiz devam edecek. Pazar yerimiz gün geçtikçe daha da şenleniyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI