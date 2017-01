Başkan Vekili Akgül Muhtarlarla Bir Araya Geldi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçeye bağlı bütün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.



Belediyenin toplantı salonunda AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, İdari Mali Hizmetler Müdürü Sıddık Çakı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur ve Fen İşleri Müdürü Metin Bayat'ın da katıldığı toplantıda konuşan Akgül, muhtarların yönetimdeki önemine dikkat çekerek, sorunları çözme noktasında birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Anketler yaptıklarını ve bunların sonucunda her mahalleye eşit hizmetler götürme gayreti içinde olduklarını belirten Akgül, muhtarlardan mahallelerinin sorunlarının tespitinde yazılı raporlar istedi.



Çatak Belediyesinin 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Akgül, "Belediye olarak halkımızın huzur ve refahını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmetlerimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Geçmişte ne yapıldıysa onları bilemeyiz, fakat bundan sonra eksik ne kaldıysa onları en güzel şekilde tamamlayacağız. Sizlerin de istek ve önerileriyle yapılacak olan şeyleri de belirleyip yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Çatak'a hayırlı güzel hizmetler yapmak nasip olur" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ise, "Biz birbirimizle varız, Biz siyaset olarak yapabileceğimiz her şey için muhtarlarımızın hizmetindeyiz. Hepimiz kardeş olarak birbirimizi kucaklayacağız. Bana gelen her sorunu gerekli mercilere ulaştıracağım. Hiçbirinizin bir şüphesi olmasın. Bana ne düşüyorsa hepinizin emrindeyim" diye konuştu.



Kaymakam Akgül, daha sonra muhtarlara tek tek söz verip mahallelerinin sorunlarını dinledi.



Yapılan toplantının çok verimli olduğunu, birçok sorunu dile getirirken çözüm önerilerinin de sunulmasının önemini vurgulayan muhtarlar, "Başkanımızla birlikte ilçemizin yönetimine katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandılar. - VAN