Başkan Vekili Adanur, İmar Yollarını Denetledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, Sur Mahallesi'nde devam eden imar yolu çalışmaları inceledi.



Adanur, Şahin Tepe mevkisinde yerleşime yeni açılan alanlarda yapılan imar yolları hakkında bilgi aldı.



Yeni yolların 15 metre genişliğinde 235 metre uzunluğunda olacağını belirten Adanur, "Yapılacak çalışmalar düzgün ve hızlı yapılmalı. İmar yollarını mevzuata uygun değişen ve gelişen Cizremize yakışan şekilde yapılmalıdır." diye konuştu.