Başkan Üzülmez, Öğrenciler İçin Tatil Mesajı Yayınladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez 2016-2017 eğitim öğretim yılının sömestr tatili başlangıcı vesilesiyle öğrenciler için bir mesaj yayınladı.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, sömestr tatili başlangıcı nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Üzülmez mesajında,"Geleceğimizin teminatı en büyük zenginliğimiz olan değerli yavrularımız, başarılı bir eğitim yılının tam ortasına geldiler. Bugün bütün çalışmalarınızın, gayretlerinizin sonucu olarak karnelerinizi alıyorsunuz. İnanıyorum ki bu karneler, başarılarınızla motive olacağınız, varsa eksikliklerinizi de görüp yeni dönemde telafi etmek için daha tempolu çalışarak beklediğiniz hedeflere ulaşmanız için sizlere referans olacaktır" dedi.



Öğrencilere tatil önerileri veren Üzülmez, "Yoğun bir eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladığınız bu dönemde önünüzde 2 haftalık tatiliniz var. Ancak unutmayınız ki tatil demek, dinlenmek demek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Mutlaka kendinize; hedeflerinize, hobi ve ilgi alanlarınıza uygun olarak verimli bir tatil programı hazırlamalısınız. Çevrenizi ve doğayı keşfetmeye çalışın, spor yapmayı, kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ihmal etmeyin. Hayal gücünüzü geliştiren tiyatro, sinema gibi sanatsal etkinliklere zaman ayırın, müzeleri ziyaret etmeye çalışın. ve her şeyden önemlisi kendinizle barışık olun, insanları, doğayı ve hayvanları sevin. Yardımlaşmayı öğrenin ve çevrenize de öğretin. Tüm öğrencilerimize önce sağlıklı, sonra da verimli, mutlu tatiller diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ