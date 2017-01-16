Başkan Üzülmez, Kadınlar Kulübü'nün Toplantısına Katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İbrikdere Kadın Spor Merkezi üyelerinin düzenlediği motivasyon toplantısına katıldı.



Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Uzuntarla ve İbrikdere Kadın Spor Merkezi üyeleri, Ketenciler Ekoköy'de düzenlenen aylık motivasyon toplantısında buluştu. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü'nün davetini kırmayarak toplantılarına katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de kadınlar için yaptıkları çalışmaları anlattı ve soruları cevapladı. Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kadınlarla ilgili projelerimizin en önemlisini Uzuntarla Mahallemizde yapmayı planlıyoruz. Kocaeli'ye örnek olacak nitelikte Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizin projesini hazırladık. Eski belediye hizmet binamız hasarlı olmasaydı onu değerlendirecektik. Şimdi yeni bir bina inşa edeceğiz. İçerisinde Kar-Mek kursları, spor kursları, dinlenme alanları, yüzme havuzu, restorandı, kafeteryası, düğün salonu gibi birçok sosyal birimi içerisinde barındıracak. Kartepeli hanımların yepyeni, modern ve çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olacak" dedi. - KOCAELİ