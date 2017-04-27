Başkan Üzülmez'den Engelli ve İhtiyaç Sahiplerine Destek

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.



Alo Evlat Hattı ve Atla Terapi gibi birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Bu kapsamda Başkan Üzülmez, İbrikdere'de ikamet eden Hatice Öztürk ve Habibe Kaya'ya tekerli sandalyelerini bizzat kendisi teslim ederken, yine İbrikdere Mahallesi sakinlerinden Zehra Kuru ve Mustafa Celasin'e, Suadiye Mahallesinden Enbiya Çelen'e, Çepni Mahallesinden Havva Alyurt'a ve Eşme Mahallesinde ikamet eden Rafet Aydoğdu'ya da akülü sandalyelerini vererek engelli hemşehrilerini ve ailelerini mutlu etti.



Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepemiz'de yaşlı, hasta, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için sosyal belediyecilik gereği asli hizmetlerimizden biridir. Bugün de rahatsızlığı sonrası tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan büyüklerimizin yüzünü güldürdük. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik dönemlerinde başlattığı sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi geniş bir yelpazede halkımıza sunuyoruz. Devletimizin şefkat elini belediye sınırları içindeki hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ