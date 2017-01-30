Başkan Uysal: Taraf Olma Cesaretini Göstermemiz Lazım

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kürşat Başar'ın konuk olduğu 'Popüler Kültür Konuşmaları'nda "Tek maaşlı öğretmenin çocuğuyum ve şu anda Belediye Başkanı olarak hizmet ediyorum. Bizleri bir miktar eşit kılan, ünlü yapan, ünsüz yapan ortama bir miktarda olsa omuz vermemiz, taraf olma cesaretini göstermemiz gerekiyor" dedi.



Demokrasiden aşka, sinemadan müziğe, kültürün ve sanatın her dalından gündelik yaşamın tüm ayrıntılarına kadar çeşitli konu ve konukları Antalyalılarla buluşturan Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıl başladığı 'Popüler Kültür Konuşmaları' yeni yılda da devam ediyor. Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen yılın ilk Popüler Kültür Konuşması'nın konuğu gazeteci, yazar, televizyoncu ve müzisyen Kürşat Başar oldu. Moderatörlüğünü iletişim ve siyaset sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen akademisyen Serdar Taşçı'nın üstlendiği konuşmada Başar, "Sevgi, Hoşgörü ve Demokrasi Üzerine" bilgi, deneyim ve görüşlerini paylaştı.



"Demokrasimiz değerlidir"



Yılın ilk buluşmasını ilgiyle takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, söyleşinin ardından yaptığı konuşmada demokrasinin özellikle Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafya açısından özel olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Bu coğrafyada insanların istediği gibi yaşayabilmesinin altyapısıdır. Bu açıdan çok değerlidir" dedi.



"Omuz vermeliyiz"



Dünyada yaşanan krizler karşısında 'Nerede demokrasi ve hoşgörü var ki' şeklinde ifade edilen bir yaklaşımı doğru bulmadığını dile getiren Başkan Uysal, mutlak eşit ve adil toplumlar olmasa da dünyanın birçok yerin çok daha dengeli toplumlar olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, "Bizleri belli bir noktaya getiren sistemlerin, toplumun bu kadar çok basite alınmasını doğru bulmuyorum. Ben tek maaşlı öğretmenin çocuğuyum şu anda belediye başkanı olarak hizmet ediyorum. Bizleri bir miktar eşit kılan, ünlü yapan, ünsüz yapan ortama bir miktarda olsa omuz vermemiz, taraf olma cesaretini göstermemiz gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA