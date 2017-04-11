Başkan Uysal "Sonuç Ne Olursa Olsun, 17 Nisan'da Birbirimizi Kucaklayalım"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ilçede yayın yapan Ereğli FM radyosunda ki canlı yayında anlattı.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli FM canlı yayınında gazeteciler Fikri Kapan ve Doğan Gönüllü'nün sorularını yanıtladı. AK Parti'nin askeri, elit ve bürokratik vesayetlere rağmen büyük hizmetler yaptığını dile getiren Uysal, vesayet odaklarının çift başlılıktan güç aldığını ve bunun mutlaka ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Uysal, "Yeni sistemde meclis devre dışı kalmıyor, aksine daha da güçleniyor. Artık 5 yılda bir seçim yapılacağı için var olan istikrar, kalıcı hale geliyor, bu süreçte ekonomik istikrar sağlanacak, uzlaşı artacak, kutuplaşma azalacak. 18 madde içinde Cumhuriyet rejimi ile alakalı bir madde yok. Aksine bu sistem, birlik ve beraberliğin daha da artacağı bir reform hareketi ve diriliş. Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk devleti maddesi değişiyor mu, yok. Üniter devlet yapısı hakkında bir madde var mı? Yok. Ankara'nın başkent oluşu değişiyor mu yok. Eyalet sistemi ile ilgili madde mi var? Yok. O zaman bu niyet okumaktan öte bir şey değil. Vatanı koruması için askere gönderdiğimiz, ehliyet verdiğimiz gençlerimize seçme hakkı verirken seçilme hakkı niye vermeyelim" diyen Uysal; "Dünyanın 10. zengini Mark Zuckerberg Facebook'u 20 yaşında kurdu, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. 18-25 yaş arasında 9 milyon seçmen var. Bunları temsilin ne zararı var. Bizler 70 yaşına güveniyoruz da gençlerimize niye güvenmiyoruz. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri partili Cumhurbaşkanını gördü. Tarafsızlık hizmette. Önemli olan hizmette tarafsızlık, Dünyada bunun örnekleri var. Kandil, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütler hayır çıksın diye çalışıyor. Avrupa'da yaşananlar, İsviçre'deki malum pankart bile Evet için yeterli. Seçime katılım oranı ne kadar çok olursa, yansıma ve temsil de o kadar gerçekçi olur. Geleceğimizi oylayacağız. Sonuç ne olursa olsun 17 Nisan da bir birbirimizi kucaklayalım. Bir birimize el verelim" dedi.



Başkan Hüseyin Uysal, canlı yayın programının ardından şehir merkezindeki çay ocaklarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi için Evet'e destek istedi. - ZONGULDAK