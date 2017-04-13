Başkan Uysal, Pazaryerinde 'Evet' Turuna Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin 'Evet'e destek turları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal bugün de ilçe merkezinde pazaryerini gezdi. Pazaryeri esnafı ve alışverişe gelen bölge halkı ile sohbet eden Başkan Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı, evet için destek istedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago ile birlikte gerçekleştirdiği pazaryeri gezisinde esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Uysal, "16 Nisan'a 6 gün kaldı. Ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir karar için sandık başına gideceğiz. Daha güçlü Türkiye, gelecek nesiller için kararımız 'evet' olmalı' dedi. - ZONGULDAK