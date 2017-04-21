Başkan Uysal, "Makamın Keyfini Çıkarmaya Gelmedik"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Rotary Kulübü'nün davetlisi olduğu toplantıda "Biz belediyeciliğe başladığımızda sadece üretmenin keyfine odaklandık. Makam ve mevkiinin keyfinin çıkartmaya gelmedik" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Rotary Kulübü'nün davetlisi olarak düzenlenen toplantıyla katıldı. Dönem Kulüp Başkanı Ali İhsan Işık ev sahipliğinde rotaryenlerin katıldığı toplantıda Başkan Uysal, Muratpaşa'da temel ve sosyal olarak iki ana konu üzerine kurguladıkları belediyecilik hizmetlerini rakamlarla anlattı.



Bütçe sıkıntısı yok



Başkan Uysal, belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda kamusal bir anlayışın takipçisi olarak üreten Muratpaşa dönemini de başlattıklarını dile getirdi. Başkan Uysal, "Biz belediyeciliğe başladığımızda sadece üretmenin keyfine odaklandık. Makam ve mevkiinin keyfinin çıkartmaya gelmedik" diye konuştu.



Muratpaşa'da hali hazırda devam eden 51 kalem projenin yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, "Bu hizmetleri üretirken bütçe sıkıntısı çekmiyoruz. Denk bir bütçeyle belediye yürütüyoruz" dedi.



Falez Halk plajları



Başkan Uysal, yaklaşan deniz sezonu öncesi geçen yıl ilkleri açılan Falez Halk Plajlarının bu yıl sayısının artacağını söyledi. Falez plajların ancak ve ancak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onay ve izniyle mümkün olabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Falez kıyı bandında denize inişte bir sıkıntı ana hatlarıyla bu yıl kalmıyor. Oralara küçük belediye büfeleriyle hizmet ve ürün kalitesini savsaklamayan düzgün işletmecilik anlayışının hayata geçireceğiz" diye konuştu.



Sonunda oldu



Başkan Uysal, konuşmasının ardından soruları da yanıtlarken Kulüp üyeleri, Falez Halk Plajları ve cadde - sokak yenileme çalışmaları kapsamında kaldırımlara dikilen turunç fidanları dolayısıyla teşekkür etti. Kulüp üyeleri, "Sonunda bir belediye başkanı geldi ve Muratpaşalıyı denizle buluşturdu" dedi. - ANTALYA