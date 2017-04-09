Başkan Uysal, Kütüphane Sorununa El Koydu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ İlkokulu bahçesinde 3 mahalleyi kapsayan halk gününde okul kütüphanesinin, sınıflar kalabalık olduğu için dersliğe çevrildiği öğrenince, "Kütüphanesiz okul olmaz. Bunu gerekirse bir konteynerda hemen açalım" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Biz size geliyoruz' sloganıyla Muratpaşa'nın mahallerinde düzenlediği halk gününde bu kez durak Yenigöl, Yeşillköy ve Güzelbağ oldu. Güzelbağ İlkokulu bahçesinde düzenlenen halk gününde mahalle sakinlerinin yanı sıra Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'la birlikte muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



Muratpaşa'yı komşularımız yönetiyor



Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmasına komşularına teşekkür ederek başlarken, "Hepinize teşekkür ederim. Dayanışmamız eksik olmasın. Bütün yapılanlar hep sizlerin eseridir, sizi sayenizdedir" dedi. Muratpaşa'da barış, sevgi ve kardeşliği temel alan, kimseyi ayırmayan bir belediyecilik anlayışının hayata geçirildiğini belirten Başkan Uysal, "'Alo' dedin mi belediyeyi ayağına getirirsin. Turunç Masa. Belediye bir yönetişim ilişkisi içinde kendini komşusuna yönetiyor. Bu bizim Türkiye'ye hediye ettiğimiz projelerden bir tanesi. 20 belediye geldi inceledi" diye konuştu.



Kütüphanesiz okul olmaz



Halk gününde Turunç Masa görevlileri aracılığıyla toplanan soruları da yanıtlayan Başkan Uysal, aynı zamanda halk günün yapıldığı Güzelbağ İlkokulu'nun sınıflarının çok kalabalık olması nedeniyle kütüphanenin sınıfa çevrilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntıya hemen müdahale etti. Başkan Uysal, "Kütüphaneyi hemen açalım. Kütüphanesiz okul olmaz. Bunu gerekirse bir konteynerda hemen açalım" talimatı verdi.



Şimdi particilikle uğraşacak



Mahallelinin 16 Nisan'da yapılacak referandum a ilişkin düşüncelerini de sorduğu Başkan Uysal, "Herkesin siyasi fikrine, iradesine saygılıyım. Kimseye illa şunu yap, bunu yap demeyi hak görmem. Sorulduğu için fikrimi paylaşıyorum. Bizim cumhurbaşkanlarımız milletimizin birliğini ve beraberliğini temsil eder. Cumhurbaşkanlarımızın parti başkanı olmasına alışık değiliz. Önerilen haliyle bir de particilikle uğraşacak. Bunu bizim devlet geleneğime uygun görmüyorum. Çok sevebiliriz ama tek kişinin iradesiyle yönetilirsek mi daha iyi aklıselimi bulursak mı daha iyi olur? Neden bir kişinin kararnameleriyle yönetilir durumda olalım. Bizim milletimizi ortak akılla, makulle yönetilmesi sever, doğrusu da o dur" dedi. - ANTALYA