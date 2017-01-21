Başkan Uysal KKTC Takımı Dumlupınar'ı Konuk Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın destekleriyle Antalya'da kamp yapan KKTC K-Pet Süper Lig takımlarından Dumlupınar Türk Spor Kulübü futbolcuları, teknik ve idari kadrosuyla biraraya geldi.



Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Antalya'da kampa giren KKTC K-Pet Süper Lig takımlarından Dumlupınar, çalışmalarını tamamladı. Oyuncular, idare ve teknik heyet adaya hareketinden önce Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kamp sürecinde kendilerine destek veren Best Western Plus Khan Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz'le Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de biraraya geldi. Kafileye KKTC Antalya Temsilcisi Münir Korman eşlik etti.



Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak spora iki açıdan yaklaştıklarını söyledi. Öncelikle insanları sportif faaliyetler için biraraya getiren kulüplerin barış, kardeşlik, sevgi ve saygı ikliminin yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Uysal, "Bununla birlikte spor bireyin kendi bedenine, ruhuna duyduğu saygıya da katkı yapıyor. Yani spor hep kişinin kendine dönük hem de toplumsal sonuçlar yaratan bir yanı var" diye konuştu.



Bu bakış açısını yaymak için Muratpaşa'da çocuklarla birlikte "Yaşasın sanat, yaşasın bilim, yaşasın spor, yaşasın hayat" şeklinde bir slogan oluşturduklarını belirten Başkan Uysal, "Spora ilişkin böyle bir bakış açısını yerleştirmeye, kökleştirmeye çalışırken Kıbrıs'tan gelen bir ricayı geri çeviremezdik. Kıbrıs'ın yüreğimizde ayrı bir yeri vardır. Kıbrıs ne kadar sizin memleketinizse bizim de sokak sokak bildiğimiz bir yerdir. Başarılı bir kamp dönenimi geçirdiğiniz düşünüyorum ve kalbimin sizinle olduğunu bilmenizi istiyorum."



Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Güneş Güneşoğlu, Başkan Uysal'e teşekkür plaketiyle birlikte Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün atkısını hediye etti. - ANTALYA