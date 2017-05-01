Başkan Uysal, Haşım İşcan Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Haşim İşcan Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş binalar nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.



Başkan Uysal, Başkan Yardımcısı Murat Şimşek ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Antalya'nın Kaleiçi dışındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve resmi kayıtlara göre bin 539 kişinin yaşadığı Haşim İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 1993 yılında Kentsel SİT Alanı ilan edilen mahallede metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için alınan önemleri yerinde denetleyen Başkan Uysal, çalışmalar hakkında mahalle sakinlerinin de görüşlerini aldı.



Denetimin ardından mahalle kahvesine oturup bir süre mahalleliyle sohbet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Haşim İşcan mahallemiz, aslında kent merkezinde Kaleiçi, Balbey Mahallesi kadar önemli bir değer. Bu değerin ortaya çıkması için Muratpaşa Belediyesi üzerine düşen her sorumluluğu almaya hazırdır" diye konuştu. - ANTALYA